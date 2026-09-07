دوناروما ينافس نجمي ليفربول وأرسنال على جائزة لاعب الجولة

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من منافسات البريميرليج، بعد تألق عدد من النجوم مع أنديتهم خلال مباريات الجولة.

وضمت قائمة المرشحين 6 لاعبين، على أن يحدد الجمهور الفائز بالجائزة من خلال التصويت، والذي يستمر حتى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت بريطانيا يوم الثلاثاء 8 سبتمبر.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة الثالثة كالتالي:

جانلويجي دوناروما – مانشستر سيتي.

كودي جاكبو – ليفربول.

تايريك جورج – إيفرتون.

ألكسندر إيزاك – ليفربول.

تيريك ميتشل – كريستال بالاس.

مارتن أوديجارد – أرسنال.

وفي سياق آخر، فشلت 6 أندية في تحقيق أي انتصار بعد مرور أول 3 جولات من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري.

وضمت قائمة الأندية التي لم تحقق الفوز حتى الآن: بورنموث، نوتنجهام فورست، أستون فيلا، توتنهام هوتسبير، فولهام، وكوفنتري سيتي.