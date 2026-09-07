محافظ بورسعيد يوجه بإنشاء ملعب جديد بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى المنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والمهندس ايمن المرساوي مدير الابنية التعليمية ببورسعيد.

وتابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بالمدرسة، واطلع على ما تم إنجازه من أعمال، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما وجه المحافظ بإنشاء ملعب جديد داخل المدرسة، مؤكدا أهمية توفير المساحات الرياضية اللازمة للطالبات بما يدعم الأنشطة الرياضية ويساهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات، مؤكدا أن المدرسة ستكون جاهزة لاستقبال الطالبات خلال امتحانات الفصل الأول الدراسي و بداية الفصل الدراسي الثاني في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال، بما يضمن جاهزية المدرسة وتوفير أفضل مستوى من الخدمات التعليمية للطالبات.