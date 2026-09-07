موسكو تغلق قنصلية ألمانيا ومراكز جوته وسط تصعيد دبلوماسي

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أعلنت روسيا، الاثنين، إغلاق القنصلية العامة الألمانية في سان بطرسبورج وجميع مراكز معهد "جوته" على أراضيها، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها برلين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن موسكو سحبت موافقتها على استمرار عمل القنصلية الألمانية، مطالبة بوقف أنشطتها ومغادرة موظفيها في موعد أقصاه 18 سبتمبر الجاري، بحسب شبكة سكاي نيوز.

كما أمرت السلطات الروسية بإغلاق جميع مراكز معهد "غوته" الألماني، ومغادرة موظفيها البلاد بحلول 13 سبتمبر.

وجاءت الإجراءات ردا على قرار ألمانيا إغلاق القنصلية الروسية في بون و"البيت الروسي"، وهو المركز الثقافي الروسي في برلين.

واتخذت برلين قراراتها بعدما حمّلت موسكو مسؤولية محاولة تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبزيج/هاله شرقي ألمانيا.

وكانت الطائرة المسيّرة قد عثر عليها في 4 أغسطس داخل المنطقة الأمنية بالمطار، بالقرب من طائرة شحن أوكرانية، قبل تفكيكها.

ووصف الادعاء العام الاتحادي الألماني الحادث بأنه "هجوم خطير على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في ألمانيا"، فيما أعلنت الحكومة الألمانية مطلع سبتمبر وقوف روسيا وراء محاولة الهجوم.

ونفت موسكو الاتهامات الألمانية ووصفتها بأنها "تلفيق سخيف"، محملة برلين مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية.