حمزة عبد الكريم يسجل هدفا رائعا في تدريبات برشلونة

واصل برشلونة تحضيراته لخوض أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما استأنف الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة فينورد المرتقبة.

وجاءت تدريبات الفريق الكتالوني عقب الانتصار الكبير على فالنسيا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهد المران مشاركة حمزة عبد الكريم، الذي يواصل العمل من أجل تعزيز فرصه في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وسلط الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة «يوتيوب» الضوء على جانب من الحصة التدريبية، حيث ظهر حمزة عبد الكريم وهو يسجل هدفًا رائعًا في شباك الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، البديل في صفوف الفريق.

وجاء هدف حمزة عبد الكريم بعد تمريرة مميزة من الإسباني داني أولمو، خلال إحدى الفقرات التدريبية التي شهدت مشاركة عدد من لاعبي الفريق، من بينهم كريم أديمي ورافينيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة فينورد، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.