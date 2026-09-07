متحدث التعليم عن تطبيق نظام البكالوريا: نريد طالبا فاهما وليس حافظا

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام البكالوريا الذي يُطبق بدءًا من العام الدراسي 2026/2027، يضم تقييمات واختبارات شهرية، ونسبًا محددة للحضور.

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن آليات تطبيق النظام تشترط حضور الطالب للمدرسة، ومشاركته في التقييمات والاختبارات الشهرية، بنسبة لا تقل عن 60%، للسماح له بدخول الفرصة الامتحانية الأولى.

ولفت إلى أن التقييمات لن تؤثر على المجموع النهائي للطالب، قائلًا: «الدرجة هنا لا تهم ولكن المهم إن الطالب يلتزم بالتنفيذ ويشارك ويتواجد داخل الفصل.. دا شرط دخول الفرصة الامتحانية الأولى».

وطمأن أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا أفضل من الثانوية العامة التي حمّلت الطلاب وذويهم أعباءً مادية ونفسية ومعنوية.

ولفت إلى أن المناهج الدراسية بنظام البكالوريا مُراجعة من مؤسسة البكالوريا الدولية (IB) لتتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، مضيفًا أن مناهج الكيمياء والفيزياء والرياضيات وضعت بالتعاون مع اليابان.

وتابع أن هذه المناهج تعتمد على التطبيق، والتفكير، والتفاعل، بعيدًا عن الحفظ والتلقين، معلقًا: «عاوزين طالب يخرج فاهم مش حافظ».

وأكد جاهزية المعلمين لتدريس مناهج البكالوريا، بعد برنامج تدريبي أُجري على مستوى الجمهورية منذ شهرين، والذي وصل حاليًا إلى مرحلته الأخيرة.