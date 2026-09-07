وزير الري: لأول مرة منذ سنوات المياه لم تنقطع عن السويس خلال الصيف

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن محافظة السويس شهدت تحسنًا كبيرًا في منظومة إمدادات المياه، ولم تنقطع مياه الري والشرب خلال موسم الصيف الجاري، وذلك لأول مرة على مدار عشرات السنوات السابقة.

جاء ذلك عبر تقرير على القناة الأولى، اليوم الاثنين، خلال جولة تفقدية أجراها الوزير في السويس؛ للوقوف على مدى جاهزية محطات الري ورفع المياه، ومتابعة الاستعدادات اللازمة لخدمة المواطنين والمزارعين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "سويلم"، أن الأراضي الزراعية الواقعة على ترعة السويس كانت تعاني لسنوات من عجز شديد في المياه، نتيجة التوسعات الزراعية التي شهدتها المنطقة، خاصة في ظل وجود ظهير صحراوي تمدد كثيرًا، مشيرًا إلى وجود نحو 62 ألف فدان من الأراضي غير المقننة، أكثر من ثلث المساحة لا تتوافر لها كميات مياه مخصصة ضمن منظومة وزارة الموارد المائية والري، كما أن الترعة لم تُصمم لخدمتها.

وأشار إلى أن زيارته الأولى للمنطقة جاءت بعد نحو شهرين أو ثلاثة من توليه المسئولية، حيث بدأت الوزارة في دراسة المشكلة بصورة علمية، بالاستعانة بباحثي المركز القومي لبحوث المياه، لتحليل الأوضاع والمشكلات على أرض الواقع.

وتابع أن الجزء الأصعب في المشكلة تمثل في محطات مياه الشرب، موضحًا أن هناك 32 محطة مياه شرب على ترعة السويس، أهمها محطة تقع في نهاية الترعة، ما يجعلها الأكثر تأثرًا بأي زيادة في معدلات السحب خلال فصل الصيف؛ ما استدعى وضع خطة متكاملة للتعامل مع الأزمة.

واستكمل أن الوزارة عملت على مسارين، أحدهما قصير الأجل والآخر طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الوضع بدأ في التحسن تدريجيًا على مدار 3 أو 4 سنوات، بالتوازي مع تنفيذ الحل طويل الأمد، الذي تم إنجاز جزء كبير منه.

وتفقد وزير الموارد المائية والري، المنظومة المائية بمحافظة السويس، بحضور هاني رشاد، محافظ السويس، لمتابعة نتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية بزمام ترعة السويس، والاطمئنان على مدى جاهزية محطات الري ورفع المياه، والتقى عددًا من المزارعين والمنتفعين للوقوف على أوضاع الموسم الزراعي والتأكد من توافر الاحتياجات المائية اللازمة لهم خلال الفترة الحالية.