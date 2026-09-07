منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات شمال أفريقيا

واصل منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، تدريباته خلال معسكره الحالي، استعدادًا لمنافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بغانا.

وتستضيف مصر تصفيات شمال أفريقيا خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، في الإسماعيلية.

ويخوض منتخب الشباب تدريباته يوميًا وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني، والذي يتخلله خوض بعض المباريات مع أندية الدوري الممتاز، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض تصفيات شمال أفريقيا.

وتشهد التدريبات منافسة قوية بين جميع اللاعبين المتواجدين في معسكر منتخب مصر مواليد 2007، لنيل ثقة الجهاز الفني والتواجد ضمن القائمة النهائية للمنتخب في التصفيات.

ومن جانبه، أكد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، رضاه عن مستوى اللاعبين وجديتهم خلال معسكر المنتخب، من أجل تحقيق هدف التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وأضاف رياض أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في اللاعبين خلال معسكر الاستعداد للتصفيات، مشيدًا بدعم اتحاد الكرة للمنتخب، وسير برنامج الإعداد وفقًا للخطة الموضوعة.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني للشباب نظيره الليبي في الجولة الأولى يوم 24 سبتمبر الجاري، ثم يحصل على راحة في الجولة الثانية، على أن يلتقي المنتخب التونسي في الجولة الثالثة يوم 27 سبتمبر.

وفي الجولة الرابعة، يواجه منتخب الشباب نظيره المغربي، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة المنتخب الجزائري في الجولة الأخيرة.