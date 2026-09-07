إبراهيم عادل يشارك في تعادل نورشيلاند وميتلاند

شارك الدولي المصري إبراهيم عادل، جناح نورشيلاند، في تعادل فريقه المثير أمام مضيفه ميتلاند بنتيجة 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الدنماركي.

وبدأ إبراهيم عادل اللقاء أساسيًا مع نورشيلاند، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 59، وكانت النتيجة حينها تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف. وبعد دقائق قليلة من خروج الجناح المصري، اشتعلت المباراة وتوالت الأهداف من جانب الفريقين.

ونجح نورشيلاند في افتتاح التسجيل عن طريق مارك برينك في الدقيقة 63، قبل أن يدرك فرايدي إيتم التعادل لمصلحة ميتلاند في الدقيقة 72. ولم يستغرق نورشيلاند وقتًا طويلًا لاستعادة تقدمه، بعدما سجل هاتلي راسموسين الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وبدا أن نورشيلاند في طريقه لحصد النقاط الثلاث، لكن ميتلاند رفض الاستسلام، وتمكن مارتن إرليتش من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ليقتسم الفريقان نقاط المواجهة.

ويعد هذا التعادل المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل خلالها إبراهيم عادل في تسجيل أو صناعة أي هدف مع نورشيلاند، بعدما شارك في 11 مباراة مع الفريق الدنماركي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3 أهداف.

ورفع نورشيلاند رصيده بهذا التعادل إلى 14 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الدنماركي، بينما وصل رصيد ميتلاند إلى 15 نقطة في المركز الثاني، خلف كوبنهاجن المتصدر برصيد 18 نقطة.