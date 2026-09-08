وزير الموارد المائية: لن نتهاون في مخالفات الري ومستمرون للوصول لاستدامة توفير المياه بالسويس

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الحل الذي يعملون عليه لضمان عدم انقطاع مياه الشرب والري في محافظة السويس طويل الأمد، بل مستمر للتأكد من استدامة توفير المياه للمواطنين والمزارعين.

وأضاف "سويلم"، عبر تقرير على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن التكاتف بين مختلف الجهات المعنية مستمر، مشددًا على أهمية الاستدامة، بجانب أنه لا يجب التراجع أو الإهمال، مؤكدًا أنهم واضعون خطة للاستمرار.

وتابع أن الوزارة تسعى دائمًا إلى التعاون مع محافظة السويس، مؤكدًا أن الدولة عليها الدور الأهم في توصيل المياه، إلا أن المواطن والمزارع عليهما أيضًا دور في الحفاظ على الموارد المائية.

وشدد على ضرورة التزام المزارعين باستخدام نظم الري الحديثة، موضحًا أن المخالفات تؤدي إلى فقد كميات كبيرة من المياه، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة في أعمال الري، خاصة الري بالغمر.

وأكد أن الري بالغمر ممنوع في الأراضي الصحراوية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في مواجهة المخالفات التي تؤدي إلى إهدار المياه، حفاظًا على الموارد المائية.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت خلال جولاتها الميدانية على الجلوس مع المزارعين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مضيفًا أن جهود أجهزة الدولة خلال موسم الصيف الجاري أسفرت عن عدم انقطاع المياه عن المواطنين.

واستكمل أنه من حق المواطنين والمزارعين إبداء آرائهم وتقييم أداء الوزير وأي مسئول، مضيفًا أن الوزارة تحرص على التواصل المباشر مع المزارعين، من خلال عقد لقاءات ميدانية بشكل شبه أسبوعي في محافظات مختلفة للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، لافتًا إلى أنه لمس خلال جولته التفقدية في السويس اليوم حالة من الرضا بين المزارعين.

وتفقد وزير الموارد المائية والري المنظومة المائية بمحافظة السويس، بحضور هاني رشاد، محافظ السويس، لمتابعة نتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية بزمام ترعة السويس، والاطمئنان على مدى جاهزية محطات الري ورفع المياه، والتقى عددًا من المزارعين والمنتفعين للوقوف على أوضاع الموسم الزراعي والتأكد من توافر الاحتياجات المائية اللازمة لهم خلال الفترة الحالية.