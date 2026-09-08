يسرا عن «الست لما - ڤيتو»: هناك لحظة يجب أن تقول السيدة فيها «لا»

قالت الفنانة يسرا إن فكرة «الفيتو» بفيلم «الست لما - ڤيتو» تتعلق بالنساء اللاتي يحتجن إلى قول «لا» في الوقت المناسب، موضحة أنه مع نهاية الفيلم يتم التأكيد على أن المقصود هم الرجال الذين يعاملون السيدات بشكل خاطئ، وليس جميع الرجال.

وأضافت يسرا، عبر برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن هناك سيدات قد يخفن من قول «لا» حتى لا يدفعن الثمن، مؤكدة أن هناك لحظة يجب أن تقول فيها «لا»، وهي التي عندما يُهدر فيها حقها تمامًا.

وتابعت: «ومش كل حاجة لا، فيه ستات كندية برضه أنا مش معاهم»، مضيفة أنها قالت «لا» كثيرًا في حياتها، وكان ذلك يتسبب في انكسار قلبها في الماضي، قائلة: «لو قلتي لا تبقي قدها، لو ما قلتيهاش تبقي مش قدها، علشان لو رجعتي فيها هيتعرف إنك رجعتي فيها».

وعن قرار الانفصال في زواجها الأول، قالت إنه كان يجب أن تأخذ هذا القرار معبرة عن اقتناعها الكامل به، مضيفة أنها كانت ترغب في الإنجاب خلال زواجها الأول، وحملت مرة أو مرتين، لكن الحمل لم يكتمل.

واستكملت أنها تحمد الله على عدم إنجابها، لأن الحياة حاليًا ليست مثل الماضي، والظروف تغيرت، والقهرة أصبحت صعبة للغاية.

وتحدثت يسرا عن كواليس الفيلم قائلة إن ضيوف الشرف الذين شاركوا في الفيلم أضافوا للعمل، مضيفة أنه عندما ينضم شخص جديد للعمل للمرة الأولى في الفن تحرص على الجلوس معه لكسر الحاجز وجعله يشعر بالراحة.

وشارك في بطولة فيلم "الست لما" يسرا، وماجد المصري، وياسمين رئيس، ودرة، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية بعنوان "فيتو" لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية. وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.