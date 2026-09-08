أستاذ تصميم مسطحات خضراء يناشد بالمحافظة على حديقة الزهرية: وصلتني أخبارًا غير جيدة

ناشد الدكتور طارق صبحي أستاذ تصميم المسطحات الخضراء بجامعة حلوان، بالمحافظة على حديقة الزهرية الواقعة أمام برج القاهرة، بعدما وصلته أنباء غير جيدة بشأنها في إشارة إلى مخاوف من قطع أشجارها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إنه سبق أن ناشد بشأن هذه الحديقة من قبل ويكرر هذه المناشدة حاليًّا، لافتًا إلى أنه في السابق جاء عرض من شركة إضاءة عالمية لتنظيم معرض في الحديقة وتعهدت بعدم وجود أي تلفيات.

وأضاف أنهم فوجئوا بأنه يتم التجهيز لأعمال بناء هناك فتم الانسحاب على الفور، وتابع: «منظم المعرض جاء لمكتبي وقال لي سأفعل لك ما تريده فقلت له إن ما أريده هو التوقف عن هذا الأمر.. الفعالية كانت ستتضمن البناء على النخل الملوكي».

في حين أوضح أديب، أن برنامجه تلقى اتصالًا من مجلس الوزراء بأن هناك تعهدًا بعدم الاقتراب من هذه الحديقة على الإطلاق، وعقب أديب: "هذه هي العظمة.. هذا هو المسئول الذي يطمئن المواطنين على الفور».

وتحدث عن قطع الأشجار بشارع جامعة الدول العربية، قائلًا إنه يتم إعداد تصميم سيُعرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتابع: «قلت في الاجتماع مع رئيس الوزراء أنني لا أريد أكثر من مشاية عريضة بها أماكن للجلوس وتظليل جيد ليستمتع بها المواطنون.. لا نريد محالًا أو أبنية في هذه المنطقة».

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبني مشروع لـ«تخضير القاهرة»، يستهدف تحويل المساحات التي يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة ومسؤولي وزارة الإسكان والمكاتب الاستشارية.

ووجه مدبولي بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، على أن تشمل المرحلة الأولى تشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية، مع تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة والمكاتب الاستشارية لمتابعة التنفيذ.

كما كلف بإعداد نموذج موحد لتشجير الطرق والمحاور الرئيسية، على أن يحدد الاستشاريون المتخصصون أنواع الأشجار والزراعات المناسبة، بما يتوافق مع طبيعة كل موقع.

ووجّه رئيس الوزراء كذلك بحصر الأراضي الحكومية الفضاء داخل القاهرة، تمهيدًا لتحويلها إلى متنزهات ومسطحات خضراء، مع تعويض جهات الولاية عنها بأراضٍ في المدن الجديدة، إلى جانب استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا في ري الأشجار والمسطحات الخضراء.