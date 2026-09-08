أشادت الفنانة يسرا بوجود زوجها رجل الأعمال خالد سليم في حياتها، وأنه ساهم في استقرار حياتها، واصفة إياه بأنه إنسان متفهم ويعرف كيف يحبها بالطريقة الصحيحة، قائلة: “يعرف يقرب منك إمتى، يبعد عنك إمتى، يستحمل ظروفك إزاي، يبقى صامت إمتى”، مشيرة إلى أنه لا يتحدث كثيرًا ولا يحب الضوضاء والخروج.

وقالت يسرا عبر برنامج النهار، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، أمس الاثنين، إن علاقتها بزوجها تتجاوز فكرة الزواج، فهو يمثل لها الصديق والابن، كما أنه يقدر عملها ويحترم شغفها به، ويفرح كثيرًا بنجاحها، وينتقدها إذا وجد شيئًا يحتاج إلى ملاحظة، لكنه يختار التوقيت المناسب.

وأضافت أن هناك أشياء يسعى الإنسان وراء تحقيقها ولا تحدث، ثم يكتشف بعد ذلك أن ما كتبه الله له كان أجمل بكثير مما كان يريده، موضحة أن الشخص قد يكون خائفًا أحيانًا من خوض تجربة جديدة.

وتحدثت، عن الخوف قائلة إنه ظهر لديها بشكل كبير عندما فقدت والدتها، ولكن في النهاية الإنسان لا حول له ولا قوة أمام القدر المكتوب.

وتذكرت اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، قائلة: “أنا فاكرة أنا قلت ماما هتموت بكرة، ده إحساسي، تاني يوم الصبح توفت”، مضيفة أن الخوف من فقدان شخص عزيز يرتبط بصعوبة التفكير في كيفية تعويض غيابه.