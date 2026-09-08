علق الإعلامي عمرو أديب، على الجولة التي أجراها الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، على عدد من المدارس لمتابعة جاهزية المدارس، حيث تخلل الجولة قرار باستبعاد مدير مدرسة بسبب تهالك مقاعد الدراسة وعدم الاستعداد بشكل مناسب لبدء العام الدراسي.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إنه كان يتخيل أن نماذج مثل هذه المدارس انتهت، سواء من حيث تهالك المقاعد أو تراكم القمامة أو غياب المدرسين، مشيرًا أن المحافظ وجد مدير المدرسة يرتدي جلبابًا، وعقب: «هذا لا يشينه لكن المحافظ قال له هل هذا زي مدير المدرسة فرد عليه المدير بأنه يعمل».



وأضاف: «إزاي وزارة التربية والتعليم سايبة مدرسة كده مع قرب بداية الدراسة.. إزاي الكلام ده»، موضحًا أنه في مدرسة أخرى كشفت مديرتها أنها هي التي تحملت تكلفة توفير بعض الخدمات بالمدرسة مثل المياه والغاز، وعقب: «مديرة المدرسة دفعت من جيبها.. فين الوزارة.. فين المليارات اللي يُقال إنها بتُصرف على المدارس».



واستغرب أديب حالة المقاعد المتهالكة مع قرب بدء الدراسة، وقال: «لو كنت طلبت من أي جهة في مصر يجيبوا شوية شواكيش ومسامير يصلحوا المقاعد أو طلبت من الطلبة يعملوا معسكر في الصيف يصلحوها لما رأينها هذا المشهد».



ونوه بأن المحافظ سأل عن مقاعد موجودة خارج المدرسة، فردّ المحافظ بأنها تخص المدرسين، فسأل المحافظ عما إذا كانت تتوفر غرفة لها فرد المحافظ بـ«لا»، وعقب أديب: «هو إحنا لسه في العصر ده».



ولفت إلى أن الدولة تنفق المليارات في مشروعات التطوير لكنه تساءل عن الرقابة وعن دور الوزير ورئيس المنطقة التعليمية، وقال: «ماذا سيفعل وزير التربية والتعليم.. أين الجزاءات؟.. أين الإصلاحات؟.. أين التحقيقات؟.. أين هيئة الأبنية التعليمية؟.. هل ده منظر».





