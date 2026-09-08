وزير الطيران يبحث مع رئيس مفوضية LACAC توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع النقل الجوي

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خليو بنيا هيكتور، رئيس مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي «LACAC»، والوفد المرافق له؛ لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الأولوية بصناعة النقل الجوي، في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران عالميًا.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات، من بينها الجمعية العامة غير العادية، وتوزيع المقاعد بين الدول، وآليات دعم التجمعات الإقليمية، بجانب مقاعد مجلس الملاحة الجوية المخصصة لعدد من الأقاليم، فضلًا عن سبل دفع التعاون بين مجموعة الدول اللاتينية ومصر في مجالات السلامة والأمن الجوي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات وتنمية الكوادر، بجانب تبادل الرؤى حول مستقبل صناعة الطيران وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على أجندة الطيران المدني الدولي.

وأكد الوزير، حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، في ضوء ما يجمعها من خصائص وتحديات مشتركة، مشددًا على أهمية مواصلة توسيع أطر التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير منظومة الطيران المدني ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الحوار الدولي حول توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير كفاءة العمليات، ودعم السلامة والأمن، ورفع جاهزية منظومة النقل الجوي لمتطلبات المستقبل.

من جانبه، أعرب خليو بنيا، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، مؤكدًا أن تنظيم المعرض في نسخته الثانية يعكس تنامي أهمية هذا الحدث كمنصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء والمؤسسات والشركات العاملة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

وأشاد رئيس المفوضية، بأهمية انعقاد منتدى «Aerospace Future Technology Symposium»، ضمن فعاليات المعرض، باعتباره مساحة مهمة لتبادل الرؤى حول مستقبل صناعة الطيران في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والتكامل بين الإنسان والآلة، وما تتيحه هذه التقنيات من فرص لتطوير كفاءة العمليات وتحسين إدارة الحركة الجوية وتعزيز مستويات السلامة والأمن.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تواصل النسخة الثانية من «EIAS 2026» ترسيخ مكانتها كمنصة دولية للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات، بجانب أن تسهم فعاليات المعرض والمنتدى في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الدولية، وتبادل الخبرات حول توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير صناعة الطيران، بما يواكب التوجهات المستقبلية للقطاع ويعزز فرص التكامل بين مختلف أطراف صناعة النقل الجوي.