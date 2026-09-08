تامر أمين عن ارتداء مدير مدرسة الجلباب في القليوبية: دي مدرسة واحدة ما بالكم بباقي المدارس

قال الإعلامي تامر أمين، إن قصة جولة الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الطلاب، كانت محل اهتمام واسع من المواطنين، بعد الوقائع التي شهدتها.

وأضاف "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن الجولات التفقدية للمحافظ أمر طبيعي وإيجابي، إلا أن ما شهدته بعض المدارس خلال تلك الجولات أثار حالة من الجدل، بعدما رصد المحافظ عددًا من الملاحظات التي دفعت المواطنين إلى الحديث عنها على نطاق واسع، سواء بالإيجاب أو السلب.

وأشار إلى أن إحدى الوقائع تمثلت في دخول المحافظ إحدى المدارس، حيث وجد مدير المدرسة يرتدي جلبابًا، ليسأله المحافظ: "هو ده الزي الرسمي؟"، ليرد مدير المدرسة بأنه كان يرتديهما خلال أعمال النظافة والتجهيز، وأنه سيعود إلى ارتداء الزي الرسمي المعتاد مع بدء الدراسة.

وتابع أن واقعة أخرى شهدتها مدرسة مختلفة، حيث لاحظ المحافظ وجود قمامة داخل أحد الفصول دون صندوق مخصص لها، لتوضح إدارة المدرسة أن الدراسة لم تبدأ بعد، وأن هناك حملات نظافة مقبلة، فيما أشارت مديرة المدرسة إلى أنها تحملت تكلفة إدخال بعض الخدمات إلى المدرسة على نفقتها الخاصة.

ورأى أن ما حدث يكشف، بشكل واضح، عن وجود مشكلات داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على أن الاعتراف بالمشكلة يمثل الخطوة الأولى نحو حلها، معتبرًا أن المشكلات لا تقع مسئولياتها على طرف واحد، وإنما قد تكون موجودة في أكثر من مستوى داخل المنظومة وفي نطاق صلاحيات جهات مختلفة.

وشدد على أهمية الجولات الميدانية للمسئولين، قائلًا إنه منذ عام 2008 يؤكد أن دورهم في الشارع وليس المكاتب، متمنيًا أن يقضي كل مسئول يومًا واحدًا فقط في مكتبه، على أن تكون بقية أيام العمل في الشارع لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.

واستكمل أن جولة واحدة لمحافظ القليوبية كشفت عن عدد من المشكلات داخل المدارس، متسائلًا عما كان يمكن أن يحدث لو استمرت الجولة وشملت عددًا أكبر من المدارس، مؤكدًا أن ذلك كان سيكشف عن مشكلات أكثر.

وأكد أن الجولات الميدانية لا ينبغي أن تكون مناسبة سنوية أو تتم على فترات متباعدة، مشددًا على ضرورة استمرار نزول المسئولين إلى الشارع، خاصة في ظل وجود مشكلات متعددة تحتاج إلى متابعة مباشرة.

واعتبر أن التقارير المكتبية وحدها لا يمكنها نقل الصورة الكاملة لما يحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة وطرح الأسئلة على العاملين والمواطنين تساعد المسئول على اكتشاف أوجه القصور والفساد بصورة مباشرة، وصولًا إلى ضبط المنظومة وجعلها تعمل بكفاءة دون الحاجة إلى تدخل مستمر.

ورأى أن اكتشاف المحافظ مشكلات في أكثر من مدرسة يطرح تساؤلًا حول الجهات الموجودة أسفل مستوى المحافظة، قائلًا إن ظهور هذه المشكلات يعني أن هناك من لم يؤدِ دوره بالشكل المطلوب في المتابعة والرقابة.

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