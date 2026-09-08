بريطانيا تستعد لحظر منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على شركاتها

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز " الأمريكية، أن بريطانيا ستفرض الثلاثاء حظرا تجاريا على المنتجات المصنعة في المستوطنات في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئولين قولهم إن هذه "قيود اقتصادية واسعة النطاق تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي ".

وأضافت أن الإجراءات من المتوقع أن تشمل، حظرا تجاريا، فضلا عن عقوبات على الشركات التي تساعد في أعمال البناء في المستوطنات وكذلك ستفرض قيودا على الخدمات والأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات، وأن تُعلن رسميا أن أنشطة إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية.

إضافة إلى ذلك، يُتوقع اتخاذ إجراءات ضد العناصر المتورطة في توسيع المستوطنات.