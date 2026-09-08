الرئيس الأوكراني يعرب عن أمله في إجراء مفاوضات مع روسيا قبل حلول الشتاء

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في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الوسيطان الأمريكيان إلى موسكو وكييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يرى فرصة محتملة لمفاوضات سلام قبل حلول فصل الشتاء.

ويعتقد زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على شتاء قاس آخر لإضعاف أوكرانيا، بما في ذلك من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة، لكنه لا يريد استعداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في أوائل نوفمبر.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي: "شعوري هو أن بوتين يحتاج إلى ترامب. إنه لا يريد أن يزعجه."

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، استضاف بوتين وزيلينسكي المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات حول احتمال استئناف مفاوضات السلام بين موسكو وكييف. ولم يتم ذكر أي نتائج ملموسة.

وبدون الخوض في التفاصيل، تحدث زيلينسكي فقط عن السبل الممكنة لتهدئة الوضع قبل بداية فصل الشتاء.

ومع ذلك، افترض زيلينسكي أن موسكو تريد استغلال فصل الشتاء لممارسة المزيد من الضغوط على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي لموقع أكسيوس: "تعتقد روسيا حقا أن هذا الشتاء يمكن أن يساعدهم على كسرنا". وأضاف أن الهدف هو إجبار كييف على إظهار استعداد أكبر للتوصل إلى تسوية.

وحذر من أن أوكرانيا أيضا قد تمارس ضغوطا اقتصادية على روسيا.

وأوضح زيلينسكي: "عندما هاجموا الكهرباء لدينا، منعناهم من بيع النفط والغاز".

ومع ذلك، تريد أوكرانيا استئناف عملية المفاوضات الدبلوماسية.

وقال زيلينسكي: "أمامنا سبتمبر وأكتوبر لإيجاد أي طريقة للتحدث. بدون حوار... لن نحصل على نتيجة".

وتوقع الرئيس الأوكراني أن يجد ترامب طريقة لإطلاق عملية التفاوض قبل حلول فصل الشتاء.