المصرى يقرر إيقاف مستحقات لاعبيه لأجل غير مسمى ويحذرهم من التخاذل

قرر مجلس إدارة النادى المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو على وبعد التنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة أحمد سامي، إيقاف مستحقات جميع لاعبى الفريق لأجلٍ غير مسمى وذلك بعد الهزيمة فى مباراة اليوم أمام فريق منتخب السويس بتروجت.

وقال النادي البورسعيدي في بيان رسمي "كما وجه مجلس إدارة النادى تحذيرًا لجميع اللاعبين بالاستبعاد في حالة التخاذل سواء في التدريبات أو المباريات".

وتلقى الفريق البورسعيدي خسارتين متتاليتين أمام بيراميدز التي أعقبها إقالة عماد النحاس ثم السويس بتروجت تحت قيادة المدرب الجديد أحمد سامي.

وسيلعب المصري في الجولة القادمة أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، علما بأن الفريق يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط.