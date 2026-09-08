يسرا عن درة في «الست لما - ڤيتو»: قدمت واحدًا من أجمل مشاهدها في حياتها

أشادت الفنانة يسرا بأداء زميلاتها الفنانات ياسمين رئيس ودنيا سامي ودرة، في العمل الذي جمعهن "الست لما -ڤيتو" وكانت الكواليس مرحة، مضيفة أن كل فنانة منهن تتمتع بشخصية مختلفة وحضور خاص.

ورأت يسرا، عبر برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن درة قدمت خلال العمل واحدًا من أجمل مشاهدها في حياتها، قائلة: "الناس لما تشوفه هتعرف قد إيه هي عاملة مجهود".

وأضافت أن ياسمين رئيس، تمتعت بحضور لافت، مثنية على أداء دنيا وخفة ظلها، معبرة عن إعجابها بأداء الفنانة انتصار، واصفة حضورها بأنه "غير عادي"، وتعرف جيدًا ما تفعله، مشيدة بالأغنية التي قدمتها المغنية حنان أحمد، قائلة إنها انتشرت بشكل كبير.

وتحدثت عن موقفها من التقاط الصور مع المعجبين، مؤكدة أنها تحرص على التوقف والتصوير معهم، لأن المعجب يحب الفنان، وقد تمثل الصورة بالنسبة له لحظة مميزة لن ينساها.

وشارك في بطولة فيلم "الست لما" يسرا، وماجد المصري، وياسمين رئيس، ودرة، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية بعنوان "فيتو" لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية. وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.