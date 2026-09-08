- واقعة «الجلباب» لفتت الأنظار.. والمحافظة تحدد تدني النظافة وعدم اكتمال الاستعدادات أسبابًا للقرار



- مديرة مدرسة بكفر الجزار: أنفقنا 18 ألف جنيه من أموالنا.. والمحافظ يوجّه بحل أزمة الصرف ورفع كفاءة الفناء

أسفرت جولة مفاجئة أجراها الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على 4 مدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، عن استبعاد مدير مدرسة، وإصدار تكليفات عاجلة باستكمال أعمال الصيانة والنظافة، وحل مشكلات الصرف وتجهيز الأفنية والمقاعد، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027.

وجذبت واقعة سؤال المحافظ مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة عن ارتدائه الجلباب داخل المدرسة الاهتمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كشفت الحصيلة الكاملة للجولة عن ملاحظات تتعلق بمستوى النظافة والسلامة والصيانة، وتأخر إنشاء سور إحدى المدارس، إلى جانب أزمة صرف خارجي وشكوى مديرة مدرسة من تحملها نفقات تجهيزات من مالها الخاص.

وبحسب بيان نشرته محافظة القليوبية عن الجولة، تفقد المحافظ الفصول ودورات المياه والأفنية والمقاعد الدراسية، وتابع أعمال الصيانة والتجهيز، للتأكد من تلافي الملاحظات التي قد تؤثر على انتظام الدراسة وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

- «المدرسة مليانة مصايب».. بداية الجولة في برقطا الإعدادية

بدأت الجولة من مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، حيث رصد المحافظ تدني مستوى النظافة، ووجود ملاحظات داخل الفصول ودورات المياه والسلالم، فضلًا عن مقاعد دراسية متهالكة وأعمال صيانة لم تكتمل.

وأظهر مقطع مصور من الجولة سؤال المحافظ مدير المدرسة عن ارتدائه الجلباب، قائلًا: «هو ده الزي الرسمي؟»، فيما أوضح المدير أن العاملين كانوا ينفذون أعمال التجهيز داخل المدرسة.

وخلال تفقد بقية مرافق المدرسة، عبّر المحافظ عن استيائه من مستوى الجاهزية قائلًا: «المدرسة مليانة مصايب»، كما عاين معمل شبكات الحاسب الآلي، ووجّه باستكمال احتياجاته وتجهيزاته قبل افتتاحه والاستفادة منه في العملية التعليمية.

وحدد بيان المحافظة أسباب استبعاد مدير المدرسة في تدني مستوى النظافة، وعدم استكمال الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي، إلى جانب التقصير في متابعة احتياجات المدرسة والتعامل مع الملاحظات القائمة.

- سور المدرسة ينتظر التنفيذ

كشفت الجولة كذلك عن تأخر إنشاء سور مدرسة برقطا الإعدادية، رغم الاتفاق خلال اجتماع تنسيقي سابق على تنفيذه بالتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية الموارد المائية والري.

وتواصل المحافظ هاتفيًا مع المهندس محمود القوني، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالقليوبية، لمراجعة الموقف التنفيذي للسور، وطلب عرض الموقف كاملًا عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة إنهاء الأعمال.

كما وجّه اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بمتابعة الملف بصورة عاجلة، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن أسباب تأخر التنفيذ والإجراءات المتخذة، وكلف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بسرعة تنفيذ أعمال الترميم والصيانة ورفع كفاءة المدرسة.

- إشادة باستعدادات برقطا الابتدائية

قدمت مدرسة برقطا الابتدائية المشتركة صورة مختلفة خلال الجولة، إذ تفقد المحافظ الفصول ودورات المياه ومرافق المدرسة، مشيدا بمستوى التجهيز والاستعداد لاستقبال الطلاب.

ووجّه المحافظ بالحفاظ على مستوى الجاهزية، واستمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة والصيانة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

- صيانة المقاعد في مدرسة الشهيد أحمد فؤاد حسن

شملت الجولة مدرسة الشهيد أحمد فؤاد حسن الثانوية العسكرية بنين، حيث عاين المحافظ الفصول ومعمل الوسائط المتعددة ودورات المياه، وتابع حالة المقاعد الدراسية ومستوى أعمال التجهيز والصيانة.

ووجه باستكمال صيانة المقاعد، ورفع مستوى النظافة داخل الفصول والمرافق، والانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة قبل استقبال الطلاب.

- مديرة مدرسة كفر الجزار: أنفقنا 18 ألف جنيه من أموالنا

وفي مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها، رصد المحافظ ملاحظات تتعلق بمستوى النظافة داخل بعض الفصول، وحالة المقاعد وفناء المدرسة، إلى جانب مشكلة في شبكة الصرف خارج المبنى.

وأظهر مقطع مصور اعتراض المحافظ على حالة النظافة، قائلًا: «إزاي أعلم العيال النظافة إذا كنت أنا كده؟»، في إشارة إلى ضرورة تقديم المدرسة نموذجًا عمليًا للطلاب في النظافة والانضباط.

وخلال مناقشة الملاحظات، قالت مديرة المدرسة إنها ووكيلة المدرسة أنفقتا نحو 18 ألف جنيه من مالهما الخاص على احتياجات شملت الكهرباء والمياه والصرف وبعض التجهيزات، موضحة أن المبلغ المخصص للمدرسة يبلغ نحو 5 آلاف جنيه ولا يغطي احتياجاتها.

وأطلعت المديرة المحافظ على فواتير ومستندات قالت إنها تثبت ما تحملته من نفقات، كما عرضت عليه مقطعًا مصورًا يوثق مشكلة الصرف وغرق محيط المدرسة بالمياه، قبل أن يخرج المحافظ لمعاينة الوضع خارج المبنى.

وخلال حديث المديرة عن المبالغ التي تحملتها، قال لها المحافظ: «بالراحة يا أستاذة.. متحسسنيش إنك بتصرفي على الدولة»، ثم استدعى المهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، لمعاينة المشكلات وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

ووجه المحافظ المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، بالتنسيق الفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعالجة مشكلة الصرف الخارجي، كما كلفه بتمهيد فناء المدرسة ووضع طبقة رملية مناسبة ورفع كفاءته، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.

وطلب المحافظ تلافي الملاحظات المتعلقة بالفصول والمرافق، وإخطاره عقب انتهاء الأعمال والتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب.

- حصيلة متباينة واستمرار الجولات المفاجئة

خرجت الجولة بحصيلة متباينة بين المدارس الأربع؛ إذ أشاد المحافظ باستعدادات مدرسة برقطا الابتدائية، ووجّه باستكمال صيانة المقاعد في مدرسة الشهيد أحمد فؤاد حسن، وأصدر تكليفات عاجلة لحل مشكلات الصرف والفناء بمدرسة الشهيد أحمد سمير، بينما انتهت الملاحظات المسجلة في برقطا الإعدادية إلى استبعاد مديرها وتكليف الجهات المعنية برفع كفاءة المدرسة وحسم ملف السور.

وقال محافظ القليوبية إن جاهزية المدارس مسئولية مباشرة تقع على عاتق إداراتها والجهات المعنية، مؤكدًا التعامل بحسم مع أوجه القصور، واستمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة تنفيذ التكليفات قبل بدء الدراسة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، واللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.