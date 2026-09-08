نشأت الديهي لمديرة مدرسة بالقليوبية بعد تعنيف المحافظ لها: «حقك علينا»

- أنفقت من مالها بعد مخاطبة الجهات المعنية.. وكان الأولى أن يشكرها المحافظ



- أؤيد جولات المحافظين.. واختيار الألفاظ أمام الكاميرا ضرورة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يقدم اعتذاره إلى مديرة إحدى المدارس بمحافظة القليوبية، بعد ظهورها في مقطع مصور خلال تعرضها للتعنيف من المحافظ، موجهًا حديثه إليها: «أنا أحترم هذه المرأة المصرية، وبقول لها حقك علينا.. والله العظيم حقك عليا».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»، أنه استمع إلى الحوار مرتين، ووجد أن لغة المحافظ وطريقة تعامله مع مديرة المدرسة أمام الكاميرات افتقرتا إلى التوفيق.

وأوضح أن مديرة المدرسة أبلغت المحافظ بإنفاقها من مالها الخاص على توصيل المياه وبعض احتياجات المدرسة، بعد مخاطبة الجهات التعليمية المعنية من دون استجابة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تستحق التقدير والشكر.

وأشار إلى وجود مواطنين وعاملين في قطاع التعليم ينفقون من أموالهم على المرافق العامة إيمانًا بوظيفتهم وحرصًا على الطلاب، مخاطبًا المحافظ: «آه يا سيدي المحافظ، فيه ناس كتير جدًا بتصرف على الدولة وبتحب التعليم ومؤمنة بوظيفتها».

وانتقد مطالبة المحافظ لمديرة المدرسة بإحضار المستندات التي تثبت ما أنفقته خلال التصوير، موضحًا أن مناقشة الأوراق والتفاصيل الإدارية يمكن أن تجري بعيدًا عن الكاميرات.

وأكد أن المحافظ دخل المدرسة مصحوبًا بفريق تصوير وميكروفون، بينما وجدت المديرة نفسها أمام موقف مصور من دون استعداد، منتقدًا ما وصفه بمحاولة الحصول على «لقطة» على حسابها.

وأضاف أن المحافظ كان يستطيع مناقشة مديرة المدرسة ومراجعة المستندات معها بصورة مباشرة، مع الحفاظ على مكانتها أمام العاملين والجمهور، بدلًا من إظهارها في موضع التعنيف.

وأشار إلى حاجة المسئولين إلى التدريب على اختيار ألفاظهم خلال الجولات المصورة، لما تحمله كلماتهم وطريقة تعاملهم من رسائل تصل إلى المواطنين.

وفي الوقت نفسه، أكد أهمية تحرك المحافظين ومتابعتهم استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، معتبرًا أن الجولات الميدانية جزء أساسي من مسئولياتهم.

وناشد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف مراجعة أوضاع الأبنية التعليمية وترميم المدارس الحكومية، مجددًا ثقته في جديته تجاه إصلاح التعليم وتطوير المنظومة.

وجاءت الواقعة خلال جولة ميدانية لمحافظ القليوبية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، قبل أن يحظى مقطع حواره مع مديرة المدرسة باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.