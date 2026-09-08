بعد جولة محافظ القليوبية: عمرو أديب عن ميزانية الأبنية التعليمية:الـ25 مليار جنيه راحوا فين؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المشاهد التي أظهرتها جولة محافظ القليوبية داخل عدد من المدارس تطرح تساؤلات بشأن أوجه إنفاق الميزانيات المخصصة للصيانة، بعدما كشفت الجولة مقاعد متهالكة وقمامة داخل الفصول ودورات مياه غير مؤهلة لاستقبال الطلاب.

وأضاف في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الإثنين، أنه كان يتصور انتهاء مشاهد المقاعد المكسرة وتكدس المخلفات داخل المدارس، خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، معتبرًا أن حالة الفصول والمرافق تعكس قصورًا يحتاج إلى تدخل عاجل.

وأوضح أن مدير إحدى المدرستين أبلغ المحافظ بجلوس المدرسين خارج الفصول بسبب غياب غرفة مخصصة لهم، فيما ظهرت مقاعد مدرسية متهالكة وملقاة خارج المبنى، إلى جانب مرافق تحتاج إلى الصيانة والتجهيز.

وتساءل أديب عن أوجه إنفاق ميزانيات وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، قائلًا: «الوزارة بتودي الفلوس فين؟»، ومشيرًا إلى أن ميزانية الهيئة خلال العام الماضي بلغت 25.5 مليار جنيه، بحسب قوله.

وذكر أن إصلاح جانب كبير من المقاعد المتهالكة يحتاج إلى عدد من النجارين وبعض الأدوات والمواد البسيطة، مقترحًا تنظيم معسكرات طلابية خلال الإجازة للمشاركة في طلاء المدارس وتجهيزها، بما يعزز ارتباط الطلاب بمدارسهم ويحسن البيئة المحيطة بهم.

وناشد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف التوجه إلى القليوبية لمعاينة المدرستين، وإعلان الإجراءات المقرر اتخاذها لإصلاح أوجه القصور ومحاسبة الجهات المسئولة عن تأخر أعمال الصيانة والاستجابة لاحتياجات الإدارات المدرسية.

كما طالب محافظ القليوبية بتوضيح ما سيتبع جولته من إجراءات وتحقيقات وأعمال إصلاح، مؤكدًا أن رصد المشكلات يجب أن يقترن بخطة واضحة لمعالجتها قبل استقبال الطلاب.

وشدد على أن الطفل يستحق بدء عامه الدراسي داخل فصل نظيف وعلى مقعد صالح للاستخدام، معتبرًا أن سعادته بدخول مدرسة مجهزة وآمنة تحمل قيمة كبيرة تتجاوز تكلفة أعمال الصيانة نفسها.

وتعود الواقعة إلى جولة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، الاثنين، لمتابعة استعدادات عدد من المدارس للعام الدراسي 2026-2027. وخلال تفقد مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة بكفر شكر، رصد المحافظ أوجه قصور في التجهيزات ومقاعد متهالكة، وقرر استبعاد مدير المدرسة بسبب ضعف الاستعداد، كما وجه بسرعة رفع كفاءة الفصول والمرافق قبل بدء الدراسة.