 نبيل فهمي: ضرورة التصدي الحازم لمخطط الاحتلال للضم الفعلي للضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي: ضرورة التصدي الحازم لمخطط الاحتلال للضم الفعلي للضفة الغربية

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 8:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 8:09 ص

 استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، فارسين شاهين وزيرة خارجية فلسطين، وذلك بمقر الامانة العامة وعلى هامش أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن فهمي استمع باهتمام للعرض الذي قدمته الوزيرة لآخر تطورات الوضع الفلسطيني في ظل ما يمارسه الاحتلال من تصعيد ممنهج في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد الأمين العام للجامعة خلال اللقاء على المكانة الخاصة لقضية فلسطين على جدول أعمال العمل العربي المشترك، لافتا إلى ضرورة التصدي الحازم لمخطط الاحتلال لتمييع الهوية الفلسطينية، وفرض واقع جغرافي وديموغرافي بالقوة الغاشمة، وتحقيق الضم الفعلي للضفة الغربية.

وقال المتحدث ان اللقاء تناول عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما ما يتصل بدعم صمود الفلسطينيين ومواجهة إجراءات الاحتلال لحصار الاقتصاد الفلسطيني وعزل البنوك الفلسطينية عن الاقتصاد العالمي.


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