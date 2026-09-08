يسرا: عادل إمام ويوسف شاهين كان لهما فضل كبير في تكويني الفني والفكري

قالت الفنانة يسرا إن الفنان عادل إمام بالنسبة لها سند، ولا يمكن أن تنسى مواقفه معها، مضيقة: "إنه هو يقولي مثلاً إنتي من أهم الممثلات الموجودة على الشاشة، إنتي قوية مفيش شبهك ولا قريبين منك”.

وأشادت يسرا، عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على القناة الأولى، أمس الاثنين، بذكاء عادل إمام وقدرته على قراءة الناس، وكيفية اختيار مواضيعه والحفاظ على قيمته، وهذا ما علمه لها، مشيرة إلى أنها عملت معه 17 فيلمًا، قائلة: “حضنت الدنيا معاه”، لأن جماهيريته كبيرة ولا تزال حتى اليوم.

وتحدثت عن والدتها، مؤكدة أنها كانت أول من علمها كل الأشياء الصحيحة في حياتها، وقامت بدور الأب والأم في الوقت نفسه، إلى جانب كونها صديقتها.

وأشارت إلى مرور 7 سنوات على وفاة والدتها، مضيفة أنها قضت معها 40 يومًا في المستشفى، وكانت تجلس بجوارها وتسألها: “راضية عني يا أمي؟”، وكانت والدتها تجيبها بالإشارة: “نعم”، لتقول لها: “أوعي مترضيش عني، مينفعش”.

وكشفت أنها لم تغير فرش سرير والدتها منذ وفاتها، مشيرة إلى أن غياب والدها أثر فيها، لكنه في الوقت ذاته قواها، مضيفة أن خالاتها كان لهن تأثير كبير عليها، والوقوف بجانبها عند عمل استطاعتها قول شيء لوالدتها.

وعن المخرج يوسف شاهين، قالت إنه كان من الشخصيات التي كان لها فضل كبير في تكوينها الفني والفكري، إلى جانب عادل إمام، حيث تعلمت منه الكثير في الفن، فعلمها كيفية إجراء الحوارات، وكيف تتعامل مع محاولات الاستفزاز وتحافظ على أعصابها، مضيفة: “وهو شافني بعين وإحساس محدش شافني بيها.. أنا متخرجة من مدرسته، ومحظوظة جدًا إني تعاملت مع الناس العظيمة دي”.