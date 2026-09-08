قالت الفنانة يسرا إنها تعتبر نفسها امرأة طبيعية وواضحة في مشاعرها، فالحزن والحب وحتى الكراهية تظهر عليها، ووضوحها هو سرها، مضيفة أنها لا تجيد وضع "الرتوش" التي يجب أن يفعلها أي شخص نجم، قائلة: “مرات مبعرفش أعملها، ومرات بتظهر عليا بجد”.

وتابعت يسرا، عبر برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، أمس الاثنين، أنها دبلوماسية ولا تتسبب في إزعاج أحد، لكنها في الوقت ذاته تحرص على أن تكون واضحة مع الآخرين، وتقول أسباب رفضها لأي طلب بشكل لطيف.

وتحدثت عن "السوشيال ميديا" وتأثيرها على النجاح، قائلة إن جيلها صنع تاريخه واسمه ونجاحه في وقت لم تكن فيه وسائل التواصل الاجتماعي موجودة.

وانتقدت ما وصفته باستخدام "السوشيال ميديا" بشكل خاطئ، خاصة من خلال شراء التريندات واللجان الإلكترونية، قائلة: “أسوأ شيء إنك تمسكي سلاح زي السوشيال ميديا وتستعمليه”، مشيرة إلى أن البعض لا يدرك مدى خطورة هذا السلاح، وكل ما يريده هو تحقيق التريند.

واستكملت: “النجاح حاليًا أسهل بكتير، لكن أنا مش عايزة كده، ده كده مش نجاح، وفيه جزء مزيف”، مؤكدة أن من يشتري تريندات أو يعتمد على اللجان يعرف جيدًا ما يفعله، وهذا لا يعبر عن نجاح حقيقي.

وأكدت أنها خاضت مشوارها الفني بنفسها، قائلة: “حاربت الدنيا بدراعي طبعًا وفشلت ونجحت، فخورة وراضية أوي”، مشيرة إلى أن الاستمرار في مكانة كبيرة طوال سنوات طويلة منذ بداية المشوار وحتى الآن يعد أمرًا مهمًا للغاية.

وتطرقت إلى الشائعات التي تلاحقها، قائلة: “أنا كل خمس دقايق يطلع عليا إشاعة شكل”، مشيرة إلى أن آخرها كان شائعات عن خضوعها للحجر الصحي وإصابتها بالزهايمر وزواجها 16 مرة، ووصفت الأمر قائلة: “حاجة تضحك”، وبعض الأشخاص يرونها أمامهم ومع ذلك يسألون عن صحة تلك الشائعات.

ولفتت إلى أنها رغم سنوات خبرتها الطويلة، لا تدخل أي عمل جديد وهي تشعر بأنها أصبحت خبيرة في كل شيء، قائلة: “أنا لسه معملتش حاجة، مفيش موضوع بدخله من غير ما أحس إني لسه جديدة”، مضيفة أنها لا تزال تشعر بالخوف حتى الآن، لكن ليس من النجاح أو الفشل أو تحقيق المال، وإنما من سؤال أكبر يتعلق باختياراتها وهل هي كانت صحيحة أم لا.