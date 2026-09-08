مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يختتم دورته الثالثة والثلاثين بحفل فني على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

يختتم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، فعاليات دورته الثالثة والثلاثين، بحفل ختام يُقام في الثامنة مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور نخبة من الفنانين والمسرحيين وصناع الثقافة والفن.

وتشهد مراسم الحفل تكريم عدد من المراكز الثقافية التي أسهمت في دعم الحركة المسرحية وتعزيز التواصل الثقافي، إلى جانب تكريم أعضاء لجنتي المشاهدة والتحكيم، تقديرًا لجهودهم ودورهم في متابعة واختيار وتقييم العروض المشاركة في فعاليات المهرجان.

كما يتضمن حفل الختام الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الثالثة والثلاثين، وتكريم أصحاب الأعمال والعروض التي تميزت خلال فعاليات المهرجان، احتفاءً بما قدمته التجارب المسرحية المشاركة من رؤى وأفكار فنية متنوعة.

ويبدأ الحفل بعرض فيلم قصير من إخراج محمد فاضل القباني، يعقبه العرض الفني «Take Me Back to Cairo»، من أداء فرقة Egyptian Project، وتصميم ديكور محمد جابر، وإضاءة ياسر شعبان، وإخراج محمد عبد الرحمن الشافعي.

وتتولى الفنانة نورهان تقديم حفل الختام.