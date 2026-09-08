قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن مصر تشهد خلال الفترة الحالية مرحلة انتقالية من فصل الصيف إلى الخريف، يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة، مع تحسن ملحوظ في الأجواء خلال ساعات الليل.

وأضاف فهيم خلال مداخلة في برنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن الانتقال من الصيف إلى الخريف يبدأ تدريجيًا مع تراجع الإحساس بالحرارة خلال ساعات الليل، مشيرًا إلى أن الأجواء ستصبح أكثر اعتدالًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأخر ساعات ارتفاع درجات الحرارة ليلًا بصورة تدريجية.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن تراجع حرارة الصيف لا يعني انتهاء الأجواء الحارة بشكل كامل، متوقعًا حدوث بعض الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن درجات الحرارة قد تدور حول 35 إلى 36 درجة مئوية في القاهرة، وتقترب من 40 درجة في محافظات الصعيد، وذلك خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة المقبلة، مع استمرار الأجواء على وتيرتها الحالية قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بصورة أكبر.

وفيما يتعلق بتأثير تغير الفصول على الزراعة، أكد فهيم أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية مهمة في الموسم الزراعي، مع بدء زراعة العديد من المحاصيل الجديدة التي لا تتحمل استمرار درجات الحرارة المرتفعة.