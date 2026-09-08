عمرو أديب عن فيديو مدارس القليوبية: «عايزين نحاسب ولا نطبل؟»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجولة المفاجئة لمحافظ القليوبية داخل مدرستين كشفت أوضاعًا صعبة، تضمنت مقاعد متهالكة وقمامة داخل الفصول ودورات مياه غير مؤهلة، متسائلًا: «عايزين نحاسب ولا نطبل؟».

وأضاف في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الإثنين، أن نزول المحافظين إلى المدارس ومتابعة استعداداتها للعام الدراسي خطوة محمودة، خاصة أن هذه الفترة تستلزم وصول المدارس إلى حالة الجاهزية الكاملة.

وأوضح أنه كان يتصور انتهاء مشاهد المقاعد المكسرة والقمامة وغياب غرف المدرسين، معربًا عن دهشته من ظهورها في مدارس تستعد لاستقبال الطلاب.

وأشار إلى أن مدير إحدى المدرستين أبلغ المحافظ بجلوس المدرسين خارج الفصول بسبب عدم وجود غرفة مخصصة لهم، فيما أظهرت الصور مقاعد متهالكة وملقاة خارج المبنى.

ودافع عن ارتداء مدير المدرسة الجلباب خلال الجولة، مؤكدًا أن الجلباب زي مصري محترم ولا ينتقص من مكانة صاحبه أو صفته الوظيفية.

ولفت إلى أن مديرة المدرسة الثانية عرضت على المحافظ مستندات تثبت إنفاقها من مالها الخاص على توصيل المياه والغاز وبعض المرافق، بعدما خاطبت الجهات التعليمية المعنية أكثر من مرة.

وتساءل عن أوجه إنفاق ميزانيات وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مشيرًا إلى أن ميزانية الهيئة خلال العام الماضي بلغت 25.5 مليار جنيه، بحسب قوله.

وأكد أن إصلاح المقاعد المتهالكة يحتاج إلى نجارين وأدوات بسيطة، كما يمكن تنظيم معسكرات طلابية خلال الإجازة للمشاركة في صيانة المدارس وتجهيزها.

وناشد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف التوجه إلى القليوبية ومعاينة المدرستين، وإعلان الإجراءات المقرر اتخاذها بشأن أعمال الصيانة والجهات المسئولة عن تأخر الاستجابة.

كما طالب محافظ القليوبية بتوضيح خطته بعد رصد المشكلات خلال جولته، متسائلًا عن التحقيقات والجزاءات وأعمال الإصلاح التي ستتبعها المحافظة بالتنسيق مع الوزارة.

وشدد على أحقية الطلاب في بدء عامهم الدراسي داخل فصول نظيفة وبمقاعد صالحة للاستخدام، قائلًا إن سعادة الطفل بمقعد جديد وفصل نظيف «تساوي الكثير».