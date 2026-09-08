عضو مجلس الشورى اليمني: التطورات الجديدة قد تمهد لحل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 15 عاما

قال لطفي النعمان، عضو مجلس الشورى اليمني، إن اليمن يقف أمام «مرحلة جديدة من الصراع»، معتبرًا أنها قد تمثل بداية لنهاية الأزمة اليمنية المستمرة منذ أكثر من عقد.

وأضاف النعمان خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اليمن بات بحاجة إلى الاقتراب من السلام، بما يضمن أن تكون البلاد عامل استقرار في المنطقة، وألا تتحول أراضيها إلى منصة تهديد للمصالح الدولية أو الإقليمية، سواء للدول الشقيقة أو الصديقة.

وأكد أن هناك حاجة إلى عمل جاد لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثل أحد أبرز التطورات خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن هذا التوجه بدأ منذ الشهر الماضي، بالتزامن مع التصعيد الذي أطلقته جماعة الحوثي، بحسب تعبيره، في حين تتصدى لها القوات المسلحة اليمنية بصورة وصفها بالفعالة والمتكاملة.

وأشار إلى أن التنسيق بين مختلف فصائل القوات المسلحة اليمنية أسهم في توحيد الأداء العسكري، معتبرًا أن ذلك انعكس على المشهد الميداني وأدى إلى حالة من الارتباك داخل صفوف الحوثيين.