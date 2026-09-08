طالب الإعلامي عمرو أديب، برد الأموال التي أنفقتها مديرة إحدى مدارس القليوبية من حسابها الشخصي على توصيل المرافق وتجهيز المدرسة، بعد مراجعة المستندات التي عرضتها خلال جولة المحافظ.

وأضاف في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الإثنين، أن المديرة أبلغت محافظ القليوبية بتحملها تكلفة توصيل المياه والكهرباء والصرف وبعض أعمال التجهيز، وعرضت عليه أصول المستندات وصورًا منها لإثبات أوجه الإنفاق.

وعلق أديب على تحمل مديري المدارس هذه النفقات قائلًا: «إيه بصرف من جيبي دي؟»، موضحًا أن مدير المدرسة الأولى أشار أيضًا إلى إنفاق أموال من حسابه الشخصي على أعمال داخل المدرسة.

وأعرب عن استغرابه من تحميل موظفين تكلفة تجهيز مدارس حكومية، مضيفًا: «الست دي جايبة قوت بيتها وعيالها»، ومؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والجهات التنفيذية تتحمل مسئولية تمويل المرافق وأعمال الصيانة.

وتساءل عن الميزانيات المخصصة لهذا الغرض قائلًا: «فين الوزارة؟ فين المليارات اللي بتتقال إنها بتتصرف على المدارس؟»، مشيرًا إلى أن حالة المدارس التي ظهرت خلال الجولة تعكس غياب وصول الأموال إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.

وناشد الجهات المعنية حصر المبالغ التي تحملتها المديرة وفحص مستنداتها، قائلًا: «شوفوا الست صرفت كام.. ورجعوا لها فلوسها»، معتبرًا أن إنفاقها على المدرسة يستحق التقدير إلى جانب تعويضها عن كل مبلغ يثبت دفعه.

وطالب أديب وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بالتوجه إلى القليوبية ومتابعة المدرستين، مضيفًا: «أنا عايز أشوف وزير التربية والتعليم بكرة في القليوبية»، وداعيًا الوزارة إلى إصدار بيان يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإصلاح المدارس وتحديد الجهات المسئولة عن تأخر الصيانة.

يشار إلى جولة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح داخل مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار، لمتابعة استعداداتها للعام الدراسي الجديد. وخلال الجولة، عرضت مديرة المدرسة مستندات قالت إنها تثبت تحملها تكلفة عدد من المرافق وأعمال التجهيز، فيما وجه المحافظ بسرعة معالجة الملاحظات واستكمال استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب.