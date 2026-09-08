نقيب المحامين يكرم أبناء المحامين المتفوقين بجنوب الجيزة ويستعرض خطة تطوير الخدمات

شارك الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في حفل تكريم حملة الدكتوراه والماجستير، وتكريم المتفوقين من أبناء المحامين بجنوب الجيزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي الجيزة، وسط حضور من المحامين وأسر الطلاب المكرمين.

ووجه نقيب المحامين الشكر إلى مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة على تنظيم الحفل، مؤكدًا أن تكريم أبناء المحامين المتفوقين يأتي في إطار اهتمام النقابة بأبنائها وأسرهم، وتشجيعهم على مواصلة التفوق والنجاح.

وتطرق الدكتور عبدالحليم علام إلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه سيتم بدء تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن العديد من المزايا المهمة للمحامين والمتقاضين، بما يعزز ضمانات المحاكمة ويحقق مزيدًا من الضمانات الإجرائية.

وأوضح أن نقابة المحامين كان لها دور فاعل في مناقشات وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المشاركة في جلسات المناقشات بمجلس النواب، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن حقوق المحامين وضمانات الدفاع ومصالح المتقاضين.

وكشف نقيب المحامين عن إجراء أعمال صيانة وتطوير لناديي العجوزة و6 أكتوبر، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.

كما استعرض آخر التطورات المتعلقة بالمركز الطبي للمحامين بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن النقابة تعمل على تطوير الخدمات الطبية والعلاجية بصورة تليق بالمحامين، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

وفي ملف المعاشات، أعلن نقيب المحامين بدء تلقي طلبات الإحالة إلى المعاش اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن المعاش أصبح بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى 4 آلاف جنيه، في إطار جهود النقابة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وشدد الدكتور عبدالحليم علام على أهمية إحكام الرقابة على أموال المحامين وحسن إدارتها، مؤكدًا أن الحفاظ على أموال النقابة هو السبيل الحقيقي لتعزيز مواردها، بما ينعكس على تطوير مشروع العلاج وتحسين المعاشات والخدمات المقدمة للأعضاء.

وقال إن مهمة النقابة الأساسية هي الحفاظ على أموال المحامين وعدم التفريط في حقوقهم، وفي مقدمتها أموال الأرامل والأيتام، مشددًا على أن النقابة تتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة أوجه الخلل والإصلاح داخل نقابة المحامين.



واختتم نقيب المحامين حديثه بالتأكيد على أن قوة النقابة الحقيقية تستمدها من جمعيتها العمومية الواعية، التي تراقب وتحاسب وتدافع عن أموالها وحقوق أعضائها، مشددًا على أن إرادة المحامين لن تسمح بعودة الفساد مرة أخرى إلى نقابة المحامين.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع أبناء المهنة، والعمل من أجل بناء نقابة قوية قادرة على تقديم خدمات حقيقية تليق بالمحامين، والحفاظ على مقدرات النقابة وحقوق أعضائها.