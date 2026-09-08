قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت ضوابط لتجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب، ضمن إطار تطبيق تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب رقم 153 لسنة 2019، والتي أقرت لأول مرة إعادة تجديد الترخيص بعد الحصول عليه.

وأوضح "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن الطبيب الذي حصل على ترخيص مزاولة المهنة في عام 2021، يحين موعد تجديد ترخيصه هذا العام، فصدر قرار وزارة الصحة بناءً على نصوص القانون، التي تنص على أن لجنة مختصة هي التي تحدد شروط وضوابط التجديد.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة تقوم على أن الطب مهنة تتطور بصورة مستمرة، وبالتالي لا يمكن أن يتوقف تأهيل الطبيب عند الحصول على المؤهل الجامعي، مؤكدًا أن التطوير المهني المستمر أصبح جزءًا أصيلًا من ممارسة المهنة في مختلف دول العالم، ولا يقتصر على الأطباء فقط، وإنما يشمل الفريق الصحي بالكامل.

وأضاف أن التطوير المهني المستمر يتم من خلال مجموعة من الأنشطة المعتمدة، من بينها حضور المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، والدورات والبرامج التدريبية المعتمدة، وورش العمل، وإجراء الأبحاث العلمية والنشر في الدوريات العلمية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية وتحكيم الأبحاث، والتعليم والتدريب والمشاركة في القوافل الطبية العلاجية المعتمدة.

وتابع أن الأنشطة تشمل كذلك الدراسة للحصول على درجات أكاديمية مثل الماجستير والدكتوراه، أو المؤهلات المهنية، بالإضافة إلى التعلم الإلكتروني، موضحًا أن هذه الأنشطة يمارسها الأطباء وأعضاء الفريق الصحي بالفعل بشكل مستمر لتطوير أنفسهم، لكن الوزارة قامت بتأسيس نظام لها ووضع ضوابط ومعايير معتمدة، مع تسجيلها حتى يتمكن الطبيب من الحصول على ترخيصه أو تجديده.

وأكد أن الأطباء يشاركون بالفعل في مختلف هذه الأنشطة، وترشح وزارة الصحة يوميًا أطباء من العاملين فيها للحضور والمشاركة في المؤتمرات، وتتحمل الجمعيات العلمية التكلفة.

وشدد على أن هذه الضوابط ليست لزيادة التكلفة على الطبيب وإنما لضمان التطوير المهني المستمر، مشيرًا إلى أن الطبيب مطالب خلال فترة الـ5 سنوات بالحصول على 250 نقطة من خلال أي من الأنشطة المعتمدة، بما في ذلك التعليم الإلكتروني.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور قرار وزاري بشأن الشروط والضوابط المنظمة لتجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب، في إطار حرص الدولة على الارتقاء المستمر بمستوى الممارسة الطبية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان مواكبة الكوادر الطبية لأحدث المستجدات العلمية والمهنية.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار توجه متكامل لتطوير منظومة ممارسة المهن الطبية، بما يضمن استمرار حصول الأطباء على فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني المستمر، وبما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، ويعزز من كفاءة مقدم الخدمة الصحية وسلامة المرضى.

ويتضمن القرار اعتماد نظام نقاط التطوير المهني المستمر كأحد متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة، على أن يتم احتساب النقاط من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة العلمية والمهنية والتدريبية المعتمدة، بما يتيح للطبيب مرونة في استيفاء المتطلبات وفقًا لطبيعة تخصصه ومساره المهني.