عمرو أديب: حماية البليت المصري حماية للوظائف والاقتصاد

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استمرار إجراءات حماية البليت المصري يدعم صناعة الحديد والصلب ويحافظ على الوظائف والاستثمارات المرتبطة بها.

وأضاف في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الإثنين، أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات المصرية الكبيرة والمتقدمة، وتحتاج إلى تقنيات عالية وكميات ضخمة من الطاقة واستثمارات بمليارات الجنيهات.

وأوضح أن البليت يمثل المادة الأساسية التي تعتمد عليها مراحل إنتاج وتشكيل حديد التسليح، مشيرًا إلى تصنيعه داخل مصر من خلال عدد من المصانع الكبيرة والصغيرة.

وذكر أن مصانع البليت والحديد توفر مئات الوظائف، ويصل عدد العاملين داخل بعضها إلى الآلاف، ما يجعل الحفاظ عليها مرتبطًا بحماية فرص العمل واستقرار النشاط الصناعي.

وأشار إلى أن المنتج المحلي يواجه منافسة من شركات عالمية تحصل على دعم وتمويل منخفض التكلفة في بلدانها، ثم تصدر إنتاجها إلى أسواق أخرى بأسعار تؤثر على المصانع الوطنية، بحسب قوله.

وطالب باستمرار الإجراءات التي تمنح البليت المصري أولوية داخل السوق، مؤكدًا أن حماية الصناعة المحلية تحافظ على أصل إنتاجي قائم وتدعم الاقتصاد.

ولفت إلى أن مناقشة ملف البليت تتجاوز التفاصيل الفنية لصناعة الحديد، لارتباطه المباشر بالعمالة والاستثمارات والطاقة وسلاسل الإنتاج.

وأكد أن مصر تمتلك خبرة صناعية طويلة في قطاع الحديد والصلب، وأن الحفاظ على هذه الخبرة يتطلب سياسات تدعم المنتج المحلي وقدرته على المنافسة.