محمد علي خير ينتقد دعوة نقيب المزارعين لترشيد استهلاك المخبوزات: «كلما ازداد المواطن فقرًا ازداد إقباله على النشويات»

انتقد الإعلامي محمد علي خير دعوة حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، المواطنين إلى ترشيد استهلاك المخبوزات، معتبرًا أن اعتماد شرائح واسعة على النشويات يرتبط بارتفاع أسعار البدائل الغذائية وتراجع قدرتها الشرائية.

وقال خلال برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر قناة «الشمس»، مساء الإثنين، إن مطالبة المواطنين بتناول غذاء صحي تستلزم طرح بدائل يستطيع أصحاب الدخول المحدودة تحمل تكلفتها، معقبًا: «مش أنت بتكلمني في الصحي.. أنا مش هملا معدتي بالعيش، إيه البديل؟».

وأوضح أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات يدفع شرائح من المواطنين إلى الاعتماد على الخبز والنشويات للشعور بالشبع، خاصة العاملين الذين يبذلون مجهودًا بدنيًا طوال اليوم.

وأضاف أن بعض العمال يتقاضون أجورًا يومية تتراوح بين 150 و200 جنيه، ويوجهونها إلى الطعام والإيجار والمواصلات وغيرها من الالتزامات الأساسية، وفق تقديره.

وانتقد خير السخرية من زيادة أوزان بعض المواطنين بسبب الإفراط في تناول النشويات، قائلًا: «الناس بتجيب رغيفين تلاتة حاف وتسقسقهم في الشاي، تبلهم زي البسكوت».

وأشار إلى أن مستوى الدخل يؤثر مباشرة في نمط الغذاء، مضيفًا: «الفقير الجائع لا يجد أمامه إلا أن يملأ بطنه بالنشويات».

ودعا المسئولين والشخصيات العامة إلى مراعاة الظروف المعيشية عند تقديم النصائح للمواطنين، قائلًا: «مينفعش نطلع نوجه نصائح للمصريين من فوق كأننا مش عايشين معاهم».

وتابع: «بلاش القعدة في التكييف والتلفزيونات والشاشات، وإن إحنا بنعمل تصريحات علشان الترند، بينما الواقع يقول إنه كلما ازداد المواطن فقرًا ازداد إقباله على النشويات كي يسد جوعه».

وكان حسين أبوصدام دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المخبوزات، مشيرًا إلى استهلاك مصر نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا، ومعتبرًا أن الإفراط في تناول المخبوزات يضر بالصحة.