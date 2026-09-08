الجيش الأمريكي يغرق سفينة إكوادورية يشتبه صلتها بعصابة إجرامية

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أغرقت القيادة الجنوبية الأمريكية يوم الاثنين سفينة إكوادورية أخرى، قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بعصابة "لوس تشونيروس" الإجرامية.

وكان ذلك أحدث تحرك للولايات المتحدة ضد قوارب وسفن في أمريكا اللاتينية، قالت إنها متورطة في تهريب المخدرات.

وقالت القيادة الجنوبية في بيان إن قوة مشتركة اعترضت محطة عائمة لإعادة التزود بالوقود كانت تدعم عمليات غير مشروعة لتهريب المخدرات في البحر شرق المحيط الهادئ.

وأضافت أن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة أُبعدوا عنها، وسيجري تسليمهم إلى السلطات الإكوادورية.

وأظهر مقطع فيديو رافق الإعلان أفرادا عسكريين وهم يصعدون على متن قارب، أعقب ذلك تحليق مروحية فوقه، ثم إصابته بمقذوف أدى إلى إغراقه.

وأشار البيان أيضا إلى أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ "عمليات دقيقة واحترافية لتفكيك الشبكات اللوجستية التي تغذي عمليات تهريب المخدرات في نصف الكرة الغربي".

ولم تعلق السلطات الإكوادورية على الفور.

وكانت السفينة التي أُغرقت، والتي لم يُكشف عن اسمها، خامس سفينة تستهدفها القوات الأمريكية في أقل من أسبوعين.