استئناف الرحلات الجوية من وإلى جاكرتا بعد توقف يومين بسبب رماد بركاني

استؤنفت الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أجبر رماد بركاني ناتج عن ثوران بركاني على إغلاق المطارات لمدة يومين، ما أدى إلى إلغاء نحو 3 آلاف رحلة جوية.

وقال وزير النقل دودي بورواجاندي إن مطار سوكارنو-هاتا الدولي ومطار حليم بيرداناكوسوما اللذين يخدمان جاكرتا، ومطار حسين ساسترانيجارا في مدينة باندونج بإقليم جاوة الغربية، ومطارين أصغر في إقليم بانتن، أعيد فتحها بعد منتصف الليل بقليل.

وظلت ثلاثة مطارات أخرى مغلقة حتى الساعة العاشرة صباحا، من بينها مطار رادين إنتن الثاني في لامبونج، عند الطرف الجنوبي لجزيرة سومطرة، رغم تحسن الظروف في بعض المنشآت. وكان مطار أتونج بونجسو في مدينة باجار عالم بإقليم سومطرة الجنوبية قد استأنف عملياته الطبيعية صباح الاثنين.

وقال بورواجاندي في بيان: "نتبع نهجا حذرا لأن اتجاه الرياح يتغير بشكل كبير. ونريد التأكد من أن الرماد البركاني ابتعد عن المطارات الواقعة حول بركان أناك كراكاتوا".

وقال بورواجاندي إنه رغم أن الاختبارات في عدة مطارات لم تظهر أي آثار للرماد البركاني، فإن تمديد الإغلاق سيسمح بتوفير الوقت لفحص وتنظيف الأسطح والمعدات، مثل مدارج الطائرات وممرات التحرك والطائرات التي ربما تعرضت للرماد البركاني.

وانتهى الثوران المتواصل لبركان أناك كراكاتوا، الذي تخللته نوافير من الحمم وأصوات انفجارات مدوية، يوم الأحد، لكن الجزيرة البركانية ظلت نشطة صباح اليوم الثلاثاء.

وتسببت عمليات إغلاق المطارات يومي الأحد والاثنين في تعطيل نحو 2961 رحلة جوية، من بينها 622 رحلة دولية، وأثرت على نحو 341 ألف مسافر.