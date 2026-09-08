لميس الحديدي تطالب الحكومة بكشف تكلفة استبدال الأشجار المقطوعة: هذه المذابح من الأمور التي يجب أن تتوقف

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مجلس النواب عليه دور مهم في الرقابة والمحاسبة بشأن ما حدث من قطع الأشجار، مضيفة أنها تنتظر عودة المجلس لاستكمال دوره وتناول هذا الملف.

وتابعت "الحديدي" عبر برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن مجلس النواب في دورته السابقة كان يناقش ويحاسب، مشددة على ضرورة استكمال هذا الدور، ومحاسبة المسئولين عن قطع الأشجار، ومخالفة القانون والتعدي على البيئة والتزامات مصر الدولية، مؤكدة أن الأمر لا يجب أن يتكرر، خاصة أن قضية قطع الأشجار ليست جديدة

وشددت على أن قطع الأشجار يمثل إهدارًا للمال العام، قائلة: “قطعنا شجر معمر ضارب بجذوره لسنوات طويلة، يرتوي من المياه الجوفية والأرض، وهنستبدله بشجر جديد".

وطالبت الحكومة بالكشف عن التكلفة التي ستتحملها الدولة نتيجة ما وصفته بـ”الهدر”، مضيفة أن “هذه المذابح من الأمور التي يجب أن تُراجع وتتوقف.

وأشارت إلى ما بدأ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع صادرات الفحم النباتي في مصر، وبيانات من موقع التجارة الدولية، تفيد بأن صادرات الفحم النباتي في مصر ارتفعت 41%”.

وأوضحت أن مصر تصدر الفحم النباتي إلى عدد من الدول، من بينها السعودية وتركيا وإسرائيل وغيرها، مضيفة أن رقم الزيادة قد يكون بسيطًا، لكنه في الوقت ذاته يمثل مؤشرًا ولكن لا يمكن أخذه أنه الأساس، قائلة: “الـ41% اللي حصلت في سنة واحدة مؤشر، ولكن لأني أؤمن بالعلم يجب أن نأخذ هذا الرقم بحذر”.

وأكدت أنها لا تستطيع القول إن ارتفاع صادرات الفحم النباتي مرتبط بقطع الأشجار، لأن الفحم النباتي يمكن إنتاجه من مصادر خشبية متعددة، كمخلفات الأخشاب، فليس بالضرورة أن كل ما يتم تصديره هي أشجار الشوارع.

وطالبت الحكومة بتوضيح حقيقة هذه الزيادة في صادرات الفحم النباتي، قائلة: مضيفة أن البيانات المتاحة لا توضح ما إذا كانت الصادرات حكومية أم من القطاع الخاص.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا أمس الاثنين، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبني مشروع لـ "تخضير القاهرة" يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، وذلك بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الاسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومسئولي وزارة الإسكان، والمكاتب الاستشارية.

ووجه "مدبولي"، خلال الاجتماع، بالبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع، ليكون الاستهلال بتشجير الطريق الدائري، وعدد من المحاور والطرق الرئيسية مع تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية، والمُحافظة، والمكاتب الاستشارية، لمتابعة التنفيذ.