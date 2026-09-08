معسكر تدريبي مشترك بين مصر والسعودية في الكونغ فو بالإسكندرية

استقبل الاتحاد المصري للووشو كونغ فو بعثة المنتخب السعودي للووشو كونغ فو فور وصولها إلى مطار برج العرب الدولي بمحافظة الإسكندرية، وذلك لإقامة معسكر تدريبي مغلق يتخلله لقاء تدريبي مشترك مع عناصر المنتخب الوطني المصري، في إطار تعزيز التعاون الرياضي والأخوي بين البلدين الشقيقين، ورفع الكفاءة الفنية للاعبين.

وفي هذا الصدد، وإنابةً عن مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، حرص محمود عسكر، رئيس منطقة الإسكندرية للووشو كونغ فو، وياسر علي، المدير التنفيذي للمنطقة، على التواجد بمطار برج العرب لاستقبال البعثة السعودية، واستكمال كافة إجراءات التسهيلات اللوجستية وتوفير سبل الراحة للضيوف، وذلك بحضور مندوب عن السفارة السعودية.

وتضم البعثة السعودية كلًا من عبد الرحمن العتيبي رئيسًا للبعثة، والمدرب صبحي راشد مديرًا فنيًا للمنتخب، إلى جانب خمسة لاعبين من نخبة عناصر اللعبة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أن هذا المعسكر يأتي امتدادًا للروابط المتينة والمثمرة بين الاتحادين المصري والسعودي، مشيرًا إلى أن العاصمة الساحلية الإسكندرية توفر بيئة رياضية ومناخًا مثاليًا لإقامة المعسكرات المغلقة.

ويستهدف برنامج التدريب المشترك تبادل الخبرات التكتيكية والبدنية، والارتقاء بالمستوى الميداني للاعبي المنتخبين، استعدادًا للاستحقاقات والبطولات الدولية المقبلة.

من جانبهم، أعرب أعضاء البعثة السعودية عن خالص شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال التي حظوا بها منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى الأراضي المصرية، مثمنين دور الاتحاد المصري للووشو كونغ فو في تنظيم وتسهيل هذا