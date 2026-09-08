حالة من الاستياء في آيسلندا بسبب خريطة نشرها ترامب على الإنترنت

تسببت خريطة مثيرة للجدل لأمريكا الشمالية، شاركها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، حالة من الاستياء في آيسلندا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في آيسلندا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن وزيرة الخارجية، ثورجيردور كاترين جونارسدوتير، استدعت السفير الأمريكي أمس الاثنين، وأوضحت له "بصورة واضحة" أن الصورة "غير لائقة تماما".

وكان ترامب قد نشر أمس الاثنين، خريطة لأمريكا الشمالية تظهر كندا وجرينلاند والمكسيك وكوبا وآيسلندا - إلى جانب أماكن أخرى - تحت العلم الأمريكي. ولم يظهر على الخريطة سوى اسم دولة واحدة، وهو: الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكتب ترامب أي تعليق بجانب الخريطة.

جدير بالذكر أن الرئيس الجمهوري سبق وأن أبدى اهتماما متكررا بفكرة ضم دول وجزر أخرى.

وكان قد اقترح أن تصير كندا الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة، كما أنه سبق وأعلن عن رغبته في شراء جرينلاند، حيث قال إن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على حماية الجزيرة -التي تتبع الدنمارك - من أطماع روسيا أو الصين، على سبيل المثال.