محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في الثامنة من مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

ويدير المباراة محمود بسيوني حكمًا للساحة، يعاونه كلًا من محمود أبو الرجال و أحمد حسام طه مساعدين، ومحمد عبد العليم حكم رابع.

فيما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» وائل فرحان ويعاونه السيد شعبان.

ويحتل الأهلي قبل مباراة الغد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، بفارق الأهداف فقط خلف بيراميدز، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.