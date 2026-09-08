 مجلس حكماء المسلمين يدين هجمات جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس حكماء المسلمين يدين هجمات جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية

آلاء يوسف
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 7:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 7:09 م

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، بالمملكة العربية السعودية، التي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الهجمات، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، معربًا عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

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