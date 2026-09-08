12 قتيلا في هجوم بمسيّرة للدعم السريع بولاية شمال كردفان وسط السودان

قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة لقوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان، حسبما أفاد مصدر طبي في مستشفى المدينة وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر هويته: "حتى الآن قُتل 12 شخصا جراء سقوط المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع على منطقة المحكمة"، فيما أفاد شاهد قال إنه كان على مقربة بأن "المسيّرة ضربت خارج المحكمة وهي مزدحمة بالناس".

وذكر شاهد ثان: "بعد ضرب المسيرة حاولنا أن نسعف المصابين، توفي بعضهم في مكان الضربة وكان صوت الانفجار عاليا".

من جانبها أكدت مجموعة "محامو الطوارئ" المعنية بتوثيق انتهاكات الحرب استهداف قوات الدعم السريع "لمحكمة أم روابة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيّرة" ما أسفر عن "مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات".

وتقع أم روابة على طريق حيوية تربط وسط السودان بالغرب، ويحتفظ الجيش بالسيطرة عليها رغم استمرار هجمات الدعم السريع على المدينة ومحيطها.

وأودت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بأكثر من مئتي ألف شخص بحسب تقديرات المنظمات الإغاثية، وأدت إلى تشريد الملايين داخل البلاد وخارحها وانتشار المجاعة في مناطق عدة.