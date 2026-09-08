مصر ومدغشقر تبحثان تطوير الموانئ وربطها بشبكة النقل متعدد الوسائط

استقبل اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، رئيس ميناء تواماسينا والوفد المرافق له، وذلك بمقر قطاع النقل البحري واللوجستيات، بحضور عدد من قيادات القطاع ومعهد تدريب الموانئ وشركة الحلول المتكاملة.

وقال بيان صادر عن قطاع النقل البحري، اليوم، إن هذه الزيارة تنظمها وزارة النقل للوفد المدغشقري خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر ومدغشقر في مجالات النقل البحري والموانئ واللوجستيات، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير وإدارة الموانئ ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأضاف البيان أن برنامج الزيارة تضمن عقد عدد من جلسات العمل واللقاءات مع الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل واللوجستيات، إلى جانب زيارة ميناء أكتوبر الجاف للتعرف على التجربة المصرية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطها بشبكة النقل متعددة الوسائط.

و تناول اللقاء المنعقد بقطاع النقل البحري واللوجستيات، وفقا للبيان، تأكيد الجانبان على أهمية البناء على العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع مصر ومدغشقر، والتي شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما عقب الزيارة الرسمية الأولى لرئيس جمهورية مدغشقر إلى مصر في يوليو الماضي، والتي شهدت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل، بما في ذلك مجالات النقل والبنية التحتية وبناء القدرات، فضلا عن التعاون في الإطار الأفريقي.

وأشار البيان إلى أن للقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية التحتية، ومشروعات تطوير الموانئ ورفع كفاءتها وتعظيم قدراتها التشغيلية واللوجستية، إلى جانب بحث سبل ربط الموانئ بمنظومة النقل متعدد الوسائط، بما يعزز قدرتها على خدمة حركة التجارة ويدعم تكامل سلاسل الإمداد.