مسلسل العنكبوت الأسود لنيكولاس كيدج يحصد 5 جوائز في الإيمي الأمريكية

حصد مسلسل الأبطال الخارقين "Spider Noire - العنكبوت الأسود"، بطولة نيكولاس كيدج، 5 جوائز إيمي خلال الحفل الذي أقيم وتم إعلان الجوائز التقنية والفنية، مثل التصوير والموسيقى والمؤثرات البصرية والمونتاج.

والجوائز الخمسة كلها في مجموعة من الفئات الفنية والتقنية، وهي: "أفضل تصوير سينمائي، وأفضل تنسيق للمشاهد الخطرة، وأفضل تصميم شارة البداية، وأفضل مؤثرات بصرية خاصة، وأفضل مونتاج صوتي".

وتأتي هذه الجوائز للموسم الأول من المسلسل رغم قرار شركة أمازون ومنصتها "Prime Video" إلغاء أي مواسم تالية له.

وجاء القرار رسميا ونهائيا من جانب أمازون، من دون الكشف عن أي أسباب، وهو ما أثار استغراب عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، لاسيما الأمريكية، إلى جانب حيرة المتابعين، خاصة أن الموسم الأول، الذي عُرض في 8 حلقات، حقق نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي.

وحصل المسلسل على نسبة إشادة بلغت 92% على موقع التقييمات الشهير "Rotten Tomatoes"، إلى جانب حصوله على تقييم 90% من الجمهور، كما نال 11 ترشيحا لجوائز الإيمي، التي من المقرر الإعلان عنها في شهر نوفمبر المقبل، في سابقة لم يحققها أي مسلسل من إنتاج "Prime Video" في تاريخ المنصة، لكن تقريرا صحفيا أفاد بأن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء المواسم المقبلة قد تتعلق بارتفاع تكلفة إنتاج المسلسل، خصوصا من الناحية البصرية، إذ عُرض العمل عند طرحه في نسختين؛ إحداهما بالألوان والأخرى بالأبيض والأسود.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "بين رايلي"، أو "العنكبوت"، وهي نسخة مختلفة وأكثر قتامة من شخصية الرجل العنكبوت، إذ يعيش في نيويورك خلال ثلاثينيات القرن الماضي، ويعمل محققا خاصا بعد أن ترك حياته السابقة كبطل خارق.