النائبة أمل عصفور: المحافظ يجب أن يكون شريكًا في حل مشكلات التعليم وليس مجرد جهة رقابية

طالبت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة الانتقال من منهجية "رد الفعل والبحث عن المخطئ" إلى "التخطيط المسبق والتنسيق المؤسسي" للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشددة على رفضها لإلقاء اللوم كاملاً على مديري المدارس والمعلمين في مشكلات تتجاوز صلاحياتهم.

وأوضحت النائبة، في بيان، أنه مع اقتراب العام الدراسي، تأتي جولات المحافظين على المدارس للتأكد من جاهزيتها كخطوة مهمة ومطلوبة لكشف التفاصيل الميدانية، مستدركة: "لكن المتابعة لا يجب أن تتحول إلى مجرد البحث عن المسئول وتعنيفه، فمدير المدرسة هو الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من المسئوليات، ولا يمكن أن نحمله وحده نتائج مشكلات تتعلق بالصيانة أو الميزانيات أو العمالة أو الأمن أو البنية التحتية أو العجز في أعداد المعلمين".

وأوضحت عصفور أن دور المحافظ لا يجب أن يقتصر على زيارة المدرسة قبل الدراسة بأيام أو رصد المخالفات، بل يجب أن يبدأ قبل العام الدراسي بفترة كافية للمتابعة والتنسيق، لتكون المحافظة شريكاً في الحل وليس فقط جهة رقابية.

وأكدت النائبة، أن المعلم ومدير المدرسة جزء أساسي من نجاح المنظومة وليسوا خصماً لها، قائلة: "من حقنا أن نطالبهما بالانضباط، ومن حق الدولة أن تحاسب من يقصر، لكن من واجبنا أن نوفر لهما البيئة والإمكانا،. كفاية إلقاء اللوم على مديري المدارس والمعلمين وهم يعملون في ظروف غير مشجعة.. هدفنا ليس البحث عن مخطئ، بل أن تنجح المنظومة التعليمية وتوفر بيئة آمنة ومناسبة للطلاب".

وأشارت عصفور إلى أن الوصول لمدارس جاهزة يتطلب معالجة المشكلات من جذورها واستغلال شهور الصيف في تنفيذ خطة واضحة وفقاً احتياجات كل مدرسة.

وأضافت أن الصيانة الشاملة والبنية التحتية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، تقع في إطار اختصاص وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والمحافظات، مؤكدة ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة وجداول زمنية محددة للتنفيذ، حتى لا نكتشف عند بداية الدراسة المشكلات نفسها التي كانت معروفة منذ شهور.

وفيما يخص الملفات الخدمية، شددت عضو لجنة التعليم على أن ربط وجود عمال النظافة بالعام الدراسي فقط وغياب أفراد الأمن لا يمثل حلولاً مستدامة، داعية إلى إيجاد منظومة متكاملة بشروط معايير محددة ومقابل عادل يحفظ حقوقهم وكرامتهم، كما أكدت أن ملف سد العجز في أعداد المعلمين يجب أن يكون جزءاً أساسياً من التخطيط المسبق وعدم الانتظار للحظات الأخيرة للبحث عن حلول مؤقتة.