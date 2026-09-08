 محققون أمميون: عمليات إسرائيل في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محققون أمميون: عمليات إسرائيل في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 3:21 م

اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء، أن عمليات إسرائيل في سوريا، والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قالت عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين، إنّ «اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة»، مضيفة أن «هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب».

وفي وقت سابق، أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، يوم الثلاثاء، عن قلق بالغ إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب البلاد، مؤكدة أنها تنتهك سيادتها وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف.

جاء ذلك في إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انطلقت دورته العادية الـ63 في جنيف، الاثنين، وتستمر حتى 7 أكتوبر المقبل.

وقالت اللجنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»: «نشعر بقلق بالغ إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب سوريا».

وأضافت أن ذلك أمر غير مقبول ويجب أن تتوقف.

وتشهد مناطق جنوب سوريا، ولاسيما القنيطرة ودرعا، توغلات وتحركات عسكرية إسرائيلية متكررة، تشمل مداهمة منازل وإقامة حواجز وعمليات اعتقال، إلى جانب القصف.

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