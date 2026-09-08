الصحة الفلسطينية: 100 شهيد في الضفة الغربية منذ مطلع العام

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 100 منذ مطلع العام الجاري، إثر استشهاد 4 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانها في محافظات قلقيلية ونابلس وطولكرم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن أربعة شهداء ارتقوا خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظات نابلس وقلقيلة وطولكرم.

ففي محافظة نابلس، استُشهد المواطن محمود محمد عربي محسن (34 عاما) من بلدة قبلان، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي لا تزال تحتجز جثمانه حتى إعداد هذا الخبر.

كما استُشهد الشاب عبد الكريم محمد خضر سليمان، في بلدة عقربا، بعد أن حاصرت قوات الاحتلال منزلا تحصن فيه لنحو خمس ساعات وأطلقت باتجاهه النار وقذائف محمولة على الكتف.

وفي محافظة قلقيلية، استُشهد الشاب عمر الطوباسي متأثرا بإصابته برصاص مستعمرين في الرأس، خلال هجوم شنّه مستعمرون على بلدة حجة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين، بينهم طفل، في هجومين نفذهما مستعمرون مسلحون.

أما في محافظة طولكرم، فانتشل الدفاع المدني جثمان الشهيد أسعد مليحة، من قطاع غزة وهو من العمال المقيمين في فرع لجنة الزكاة بمدينة طولكرم الذي اقتحمته قوات الاحتلال.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 100 منذ بداية العام الجاري 2026، في ظل استمرار اقتحامات قوات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتصاعد هجمات المستعمرين المسلحين على القرى والبلدات، بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة.