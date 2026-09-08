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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارتين، استهدفتا منزلين في مدينتي غزة وخانيونس، جنوبي القطاع.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من المواطنين جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدفت منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وبحسب وكالة «سوا» الفلسطينية، أضاف المصدر أن طواقم الإسعاف توجهت إلى المكان للتعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي العلاج.

وفي خانيونس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في حي بطن السمين جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، أصيب مواطن إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة فروانة في بطن السمين جنوبي خان يونس.

وزعمت القناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ شن هجمات ضد مخازن أسلحة لحماس بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول 4 شهداء، أحدهم متأثرًا بجراحه، و5 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.