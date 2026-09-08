 إصابات في غارتين إسرائيليتين على منزلين في غزة وخانيونس.. والاحتلال يزعم استهداف مخازن أسلحة - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 2:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟

النتـائـج تصويت

إصابات في غارتين إسرائيليتين على منزلين في غزة وخانيونس.. والاحتلال يزعم استهداف مخازن أسلحة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 2:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 2:28 م

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارتين، استهدفتا منزلين في مدينتي غزة وخانيونس، جنوبي القطاع.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من المواطنين جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدفت منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وبحسب وكالة «سوا» الفلسطينية، أضاف المصدر أن طواقم الإسعاف توجهت إلى المكان للتعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي العلاج.

وفي خانيونس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في حي بطن السمين جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، أصيب مواطن إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة فروانة في بطن السمين جنوبي خان يونس.

وزعمت القناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ شن هجمات ضد مخازن أسلحة لحماس بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول 4 شهداء، أحدهم متأثرًا بجراحه، و5 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك