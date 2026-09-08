وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لن تتردد بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات جماعة الحوثي اليمنية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة موسكو، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن «المملكة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها»، مؤكدًا أنها لن تتردد بدعم ما يحقق مصالح اليمن والمنطقة.

ونوه أن «الحوثي يفضل تقديم مصالحه الشخصية الضيقة على مصالح اليمن، ويصر على فرض المعاناة على الشعب اليمني».

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن «المليشيا الحوثية تلجأ إلى العنف كلما كانت في موقف صعب».

وأضاف: «الحوثي يحاول تصدير مشاكله داخل اليمن إلى السعودية، وفتح على نفسه بابا لا يحتمله»، بحسب تعبيره.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، إنها نفذت اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية «نوعية وواسعة» في العمق السعودي، بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ» التابعة للجماعة، أوضحت الحوثي أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وزعم البيان أن «الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت»، مُدعيًا أن «العملية جاءت في إطار الرد على العدوان على اليمن، ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل».

وحمّلت المملكة العربية السعودية مسئولية التصعيد، قائلة إن «كل اعتداء على البلد والشعب اليمني سيقابل برد حازم، وإنها لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع».

وقالت السلطات السعودية إن العمليات في بعض منشآت الطاقة في المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، توقفت اليوم الثلاثاء عقب هجمات شنها الحوثيون ‌المتحالفون مع إيران في اليمن وأسفرت عن إصابة أكثر من 70 شخصا.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية أن حرائق اندلعت في مواقع وأصيب عدة أشخاص، بينما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الأخرى لاحتواء النيران وتقييم الأضرار.

وأضافت الوزارة أن «الجهات المختصة تواصل التعامل مع ⁠تداعيات الاستهدافات، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين، واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة».