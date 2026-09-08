افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمطار العلمين الدولي، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.

وكان في استقبال الرئيس السيسي ورئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس لدى وصولهما إلى قاعة المعرض، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، بأن الرئيسين التقطا صورة تذكارية مع كبار المدعوين عقب وصولهما، ثم شاهد الرئيس والحضور فيلمًا تسجيليًا عن المعرض.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي وضيفه قاما بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، حيث استمعا إلى شرح من اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع حول جناح الهيئة، ثم تفقدا المعرض المكشوف، وأعقب ذلك مشاهدة عروض جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند.

وفي ختام الفعاليات، قدّم فريق الألعاب الجوية المصري مناورة استعراضية، غادر بعدها الرئيس ورئيس قبرص المنصة الرئيسية، إيذانًا بانتهاء مراسم افتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

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